ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、さりげない「ミッキーマウス」柄がかわいい「マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ

© Disney

価格：各3,490円（税込）

サイズ：幅約4.3、奥行約3、高さ約45.2cm、（ベース付き扉用フック含む：幅約4.3、奥行約5.7、高さ約47.5cm）

製品重量：約180g

取り付け可能な扉：【下駄箱扉の幅】約2cm以上、【下駄箱扉の厚さ】約1.4〜1.8cm以内、【下駄箱扉と上部との隙間】約3mm以上、【設置可能な高さ】約47.5cm以上（地面から）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインの靴ベラ。

下駄箱の扉に取り付けられるマグネットタイプで、置き場所に困らず、サッと使うことができます！

© Disney

カラーは、清潔感があってインテリアにも馴染みやすい「ホワイト」と、

© Disney

シックでおしゃれな「ブラック」の2色展開です。

どちらのカラーもシンプルで、家族全員で使いやすいデザイン☆

© Disney

また、それぞれ靴ベラの表面には「ミッキーマウス」のアートが淡いカラーでデザインされています。

「ミッキーマウス」はスタンディングポーズでカッコイイ！

© Disney

セット方法はとっても簡単。

下駄箱の扉にベースとなる扉用フックを引っ掛けて設置するだけでOK！

© Disney

扉用フックと靴ベラはマグネットでくっつくので、簡単につけ外しができます。

おでかけ前の忙しい時間に、スムーズにつけ外しができて便利☆

© Disney

それから立ったままでも、椅子に座っても使いやすい長さなのもうれしいポイントです。

シンプルなフォルムが空間に馴染んでおしゃれなディズニーグッズ。

さりげない「ミッキーマウス」柄がかわいい「マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post さりげないミッキー柄の2色展開！ベルメゾン ディズニー「マグネットで付ける引っ掛け靴ベラ」 appeared first on Dtimes.