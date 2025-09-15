ピカチュウのトートバッグやホゲータのリュックなど3種類！セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！
セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ
投入時期：2025年9月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年9月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが続々登場！
3種類のかわいい雑貨「サークルトートバッグ」「スクエアリュック」「マルチバケット」がラインナップされます。
ポケットモンスター プレミアムサークルトートバッグ SWEET
投入時期：2025年9月12日より順次
サイズ：全長約34×4×34cm
種類：全2種（きいろ、みどり）
カフェがテーマデザインのサークルトートバッグ。
きいろはピカチュウ、みどりはニャオハのデザインです☆
スナップ付きで便利な仕様です。
裏は、カフェメニューモチーフのデザイン。
ピカチュウのプレートや、ニャオハのパフェがとてもキュートです！
ポケットモンスター プラチナムザッカスクエアリュックVol.2
投入時期：2025年9月19日より順次
サイズ：全長約28×12×36cm
種類：全2種（ホゲータ＆アチゲータ＆ラウドボーン・カイリュー＆メガルカリオ＆メガヤミラミ）
普段使いしやすい、ポケモンの総柄リュックが登場！
ホゲータと、その進化形アチゲータとラウドボーン柄、カイリュー・メガルカリオ・メガヤミラミ柄のリュックです。
ポケットモンスター プレミアムマルチバケット
投入時期：2025年9月26日より順次
サイズ：全長約23×18×19cm
種類：全2種（パープル、ペールグリーン）
小物を片付けるのに、ちょうど良いサイズのバケット。
キュートなマルチバケットで、お部屋がすっきり片付きます☆
毎日使いたくなる、ポケットモンスターのキュートなバッグやリュック！
2025年9月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした。
