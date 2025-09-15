ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「ポケットモンスター」グッズを紹介します！

セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ

投入時期：2025年9月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年9月も、セガプライズから「ポケットモンスター」グッズが続々登場！

3種類のかわいい雑貨「サークルトートバッグ」「スクエアリュック」「マルチバケット」がラインナップされます。

ポケットモンスター プレミアムサークルトートバッグ SWEET

投入時期：2025年9月12日より順次

サイズ：全長約34×4×34cm

種類：全2種（きいろ、みどり）

カフェがテーマデザインのサークルトートバッグ。

きいろはピカチュウ、みどりはニャオハのデザインです☆

スナップ付きで便利な仕様です。

裏は、カフェメニューモチーフのデザイン。

ピカチュウのプレートや、ニャオハのパフェがとてもキュートです！

ポケットモンスター プラチナムザッカスクエアリュックVol.2

投入時期：2025年9月19日より順次

サイズ：全長約28×12×36cm

種類：全2種（ホゲータ＆アチゲータ＆ラウドボーン・カイリュー＆メガルカリオ＆メガヤミラミ）

普段使いしやすい、ポケモンの総柄リュックが登場！

ホゲータと、その進化形アチゲータとラウドボーン柄、カイリュー・メガルカリオ・メガヤミラミ柄のリュックです。

ポケットモンスター プレミアムマルチバケット

投入時期：2025年9月26日より順次

サイズ：全長約23×18×19cm

種類：全2種（パープル、ペールグリーン）

小物を片付けるのに、ちょうど良いサイズのバケット。

キュートなマルチバケットで、お部屋がすっきり片付きます☆

毎日使いたくなる、ポケットモンスターのキュートなバッグやリュック！

2025年9月より全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「ポケットモンスター」グッズの紹介でした。

