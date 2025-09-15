大手電子部品メーカーの京セラが、社会課題の解決に力を入れている。

食物アレルギーに対応したオーダーメイドのサービスは事業化に向けて検証が進むほか、地元の商店街と連携して毎日無料で晩ご飯を提供する「子ども食堂」は３年目に入った。（向野晋）

「オーダーメイド」事業化へ検証

公益財団法人・日本学校保健会によると、全国の食物アレルギーの児童・生徒数は２０２２年度で約５２万６７００人と、１３年度の前回調査に比べ１０万人以上増えている。

そうした事情を背景に、社員のアイデアから事業を創出する社内プログラムの「ｍａｔｏｉｌ（マトイル）」は、個人の食物アレルギーに対応した食事を「的を射る」ように提供する事業を目指す。外食事業者のアレルギー対応を支援するＮＰＯ法人や料理人などの協力を得て、東京・世田谷に製造拠点を設け、２１年からサービスを開始した。

食物アレルギーは、同じ品目でも人によって症状は異なるうえ、特定原材料等２８品目以外にもアレルゲン（原因物質）がある。マトイルは、主食からデザートまで約１８０種のメニューを用意し、個人の状況に対応した食事を用意できるのが特徴だ。京都市内のホテルと提携し、宿泊客向けにも提供している。

ニーズや収益性を見きわめる事業検証は今も続いているが、今年度は７月時点で前年同期よりも約２倍の利用実績を上げた。事業の発案者で自身も食物アレルギーを抱える谷美那子・経営推進本部Ｓプロジェクト推進部長は「食べられないことで生じる社会からの疎外感を少しでもなくしてもらいたい」と話している。

「子ども食堂」取り組み３年目に

同社が取り組む「伏見区こども京育食堂」は、区内３商店街の９店舗と連携。事前登録した児童に１食８００円の専用メニューを店舗は提供し、料金は同社が全額負担する仕組みだ。

地域の児童館が閉館した後の居場所づくりなどが狙い。店舗と連携することで、子どもたちには毎日どこかに迎えてもらえる場所ができる。竜馬通り商店街の参加店舗「鉄板串焼き 咲蔵」の土生田祐介店長（４１）は「いただきますやごちそうさまをきちんと言える子が増えた。これからも取り組みを続けたい」と話す。

開始した２３年度の利用は約１万３０００食、２４年度は約１万６０００食、今年度は７月末時点で約７５００食に達している。保護者の５０歳代男性は「米が高騰する中、家計の助けにもなっている」と感謝する。