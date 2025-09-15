お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルとしても活躍する梶原叶渚（かじわら かんな）さんが、自身のインスタグラムを更新。キュートなメイク姿の写真を投稿し、ファンの心を“メロメロ”にしています。

【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 「メロい女メイクやってみました」 キュートなメイクにファン “ メロメロ ” 「えまってメロすぎる」

梶原さんは、「ちょっと前に流行ってメロい女メイクやってみました どうでしょうか？」というコメントを添えて、写真を公開。

長めのアイラインと束感のあるまつ毛でぱっちりとした大きな目元を演出し、うるツヤのリップと、透明感のある肌に載せたほんのりチークで、可憐かつ存在感のある印象に仕上げています。カメラを見つめる表情からも、その魅力があふれ出ています。

投稿を見たフォロワーからは、「メロい女すぎるよー」「可愛いしメロい」「これこそメロい」「えまってメロすぎる」など、彼女の“メロい”姿に心を奪われたコメントが続々と寄せられています。

その愛らしいルックスと雰囲気に、夢中になるファンが続出しているようです。

【担当：芸能情報ステーション】