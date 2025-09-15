X（旧Twitter）で話題になっているのは、絶対に意思を曲げないわんこの姿。リードを引きたい女の子との攻防戦は記事執筆時点で14万4000回を超えて表示されており、「頑固で草」「引っ張りっこ可愛すぎｗ」「容赦のない拒否w」などのコメントの他、7500件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が『犬の散歩』に挑戦→前に進もうと思ったら…辛辣すぎる『容赦ない行動』】

2歳の女の子が犬の散歩に挑戦！

Xアカウント「@Shibamugi28」の投稿主さんは、『わらび』ちゃんという豆柴さんを飼っています。今回は、2歳の娘さんとお散歩に行くことにしたとのこと。しっかり歩けるようになった娘さんに、初めてわらびちゃんのリードを任せてみたそうです。

しかし、娘さんのリードで広い芝生に辿り着いたわらびちゃんは、突如として「拒否柴」になってしまいました…！芝生に伏せたまま、まったく動かない様子のわらびちゃん。早く次の場所に連れて行ってあげたい娘さんは、一生懸命わらびちゃんに呼びかけます。

頑固な柴犬にお手上げ状態！？

見かねた投稿主さんも、わらびちゃんに「おいで」と声をかけたそう。しかしわらびちゃんは聞く耳を持たず、娘さんからずっと離れた場所で固まってしまったといいます。

あまりにも頑固すぎるわらびちゃんに、娘さんは今にも泣きそうな表情でリードを引っ張っていたとか。対して、わらびちゃんはニコニコ満足そうな笑顔…。

柴犬がお散歩中に頑として歩かなくなる光景はよく見ますが、そんな柴犬の意思の強さにまだまだ慣れていない娘さんなのでした♪

この投稿には「こうして大人になるのかも」「それにしても遠い(笑)」「本当にお疲れ様です！」といったコメントが寄せられています。

投稿主さんの家には、『こむぎ』ちゃんという柴犬さんもいるそうです。Xアカウント「@Shibamugi28」では、こむぎちゃん＆わらびちゃんの仲睦まじい姿や、娘さんとの微笑ましい光景がたくさん見られます。気になる方は、ぜひ遊びに行ってみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@Shibamugi28」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。