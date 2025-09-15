ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が15日、自身のインスタグラムを更新。WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）に3―0判定勝ちし、男子史上最多記録を更新する5度目の4団体王座防衛を成し遂げた快挙から一夜明け、心境を明かした。

井上は「9月14日名古屋IGアリーナ 昨日はとても濃密な36分間だった」と書き出し、「相手がムロジョン・アフマダリエフだったからこその緊張感を味わうことができた。戦えて良かった」と対戦相手に感謝した。

続けて「そしてIGアリーナに集結してくれた皆んなには凄まじパワーをいただきました！昨日は改めて応援ありがとうございました！！」とファンへの感謝を記し「少し休んで12月のサウジアラビアでの戦いに備えます！まだまだ井上尚弥に期待してください」と呼びかけた。

試合は2019年11月のノニト・ドネア（フィリピン）戦以来6年ぶりの判定決着となったが、大差での勝利。ジョー・ルイスとフロイド・メイウェザー（ともに米国）に並ぶ歴代1位の世界戦26連勝を飾った。