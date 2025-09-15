マイファスHiro、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』出演できず心境「必ず復活するから」
ロックバンド・MY FIRST STORYが、きょう15日に予定していた音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』の出演を見送った。ボーカル・Hiroが、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、心境をつづった。
【画像】MY FIRST STORY・Hiro、ライブ途中での中止に謝罪【全文】
バンドの公式サイトでは「Hiroの自律神経機能に不調が見られ、医師の診断により現段階での歌唱は困難と判断を受けた為、本年のROCK IN JAPAN FESTIVALの出演を見送らせていただきます」と報告。「楽しみにお待ちいただいた皆様、フェスティバルの関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます」と伝えた。
同バンドをめぐっては8月30、31の両日に予定されていた『MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025』愛知公演がHiroの喉の不調により、公演が延期されていた。
Hiroは、インスタグラムのストーリーズで「再度、ご心配とご迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい」と切り出し、「京都はなんとか2DAY完走出来たんですがそこからまた悪化してしまってまた声が出なくなってしまいました」と説明。
その上で「先日の名古屋みたいな事がもう二度と起こらないよう気を付けていたんですが再びこのような結果になってしまい本当に申し訳ありません。来週の仙台までには必ず復活するから待っててください」と呼びかけた。
【画像】MY FIRST STORY・Hiro、ライブ途中での中止に謝罪【全文】
バンドの公式サイトでは「Hiroの自律神経機能に不調が見られ、医師の診断により現段階での歌唱は困難と判断を受けた為、本年のROCK IN JAPAN FESTIVALの出演を見送らせていただきます」と報告。「楽しみにお待ちいただいた皆様、フェスティバルの関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます」と伝えた。
Hiroは、インスタグラムのストーリーズで「再度、ご心配とご迷惑をかけてしまって本当にごめんなさい」と切り出し、「京都はなんとか2DAY完走出来たんですがそこからまた悪化してしまってまた声が出なくなってしまいました」と説明。
その上で「先日の名古屋みたいな事がもう二度と起こらないよう気を付けていたんですが再びこのような結果になってしまい本当に申し訳ありません。来週の仙台までには必ず復活するから待っててください」と呼びかけた。