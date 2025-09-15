なぜ今のクルマは「FF」が主流？ 「FR」とは何が違う？ 駆動輪の「前・後」で運転の楽しさが変わる!? “走り”と“効率”はどっちがいい？

駆動輪の「前・後」で運転の楽しさが変わる!?

現代のクルマは技術の進化に伴い、「FF」が主流となっています。

その一方で、スポーツカー愛好家などを中心に「FR」への支持も根強く、「FRでなければならない」という風潮も一部には存在します。

【画像】「ええぇぇ！」これがFFとFRの違いです！（27枚）

では、FFとFRにはどのような違いがあるのでしょうか。

前輪駆動を採用するスポーツカー「シビック タイプR」

クルマの駆動方式には、FF（フロントエンジン・フロントドライブ／前輪駆動）、FR（フロントエンジン・リアドライブ／後輪駆動）、MR（ミッドシップ・リアドライブ）、RR（リアエンジン・リアドライブ）、そして4WDまたはAWD（4輪駆動）などがあります。

かつてはFRが主流の時代もありましたが、近年はFFが主流になった最大の理由は、スペース効率とコストダウンを両立できる駆動方式だからです。

クルマの構造に詳しいT整備士によると、部品点数が少ないことは「整備（メンテナンス）」の観点から見ても合理的だといいます。

「FRは、フロントに搭載したエンジンの動力を後輪へ伝えるため、プロペラシャフトを車体中央に通す必要があります。さらに、動力を左右の後輪に振り分けるための機構（デファレンシャルギア）も必要で、構造が複雑になり部品点数が増えてしまいます。

一方でFFは、エンジンが生み出した動力をすぐ近くの前輪に伝えられるため、動力の伝達ロスが少なく、プロペラシャフトのような長い部品も必要ありません。

クルマが工業製品である以上、効率とコストダウンを追求するのは当然です。加えて、サスペンションやタイヤの性能が向上し、FFでもFRに遜色ない走行性能を確保できるようになったことも大きな要因でしょう」

また、FFはプロペラシャフトを通すためのトンネル（車内中央の出っ張り）が不要なため、室内空間を広く設計できるというスペース効率の高さも、主流となった理由の一つです。

しかし、ハイパワーなスポーツカーや大排気量エンジンを搭載する高級セダンなどでは、今なおFRが採用されるケースが多々あります。これらはFFでは不十分なのでしょうか。

「FFは、その名の通り駆動と操舵を前輪が兼ねるため、どうしてもフロント部分に重量物が集中し、重量バランスが前に偏りがちになるという特性があります。

もっとも、最近はエンジンの小排気量化・コンパクト化が進み、足回りの電子制御技術も進化したことで、大型車でもFFを採用するケースは増えています」（T整備士）

その一方で、FRには捨てがたい利点も多く、車種によってはFRが最適と判断されることもあります。

「FRの利点は、操舵を前輪、駆動を後輪と役割分担することで、重量バランスを最適化しやすい点にあります。

さらに、アクセルを踏んだ際に駆動力がハンドリングに影響を与える『トルクステア』という現象が発生しにくく、これが自然な操作感につながります」（T整備士）

操舵輪と駆動輪が分かれていることで、大きなパワーを路面に伝える際も、駆動と操舵を兼務するFFに比べて構造的な負担が少なく、トラブルに繋がりにくいというメリットもあります。

このほか、運転のしやすさにも違いがあります。一般的にFFは扱いやすく、FRはある程度の運転スキルが求められる代わりに、乗りこなす楽しさが大きいといわれます。

「FFは前輪で車体を引っ張る感覚で走るため直進安定性に優れています。雪道など滑りやすい路面でも、駆動輪である前輪にエンジンの重みがかかりやすく、FRより安定して走行できるため、初心者の方でも安心感があるでしょう。

一方、運転に慣れたドライバーにとっては、ステアリングの切れ角を大きく設計でき、後輪から押し出されるような独特の加速感を味わえるFRは、運転が楽しいと感じられるはずです。

もちろん、後輪が滑った際の対処などで相応のスキルが求められる場面もありますが、最近は電子制御の『横滑り防止装置』が標準装備されているクルマがほとんどなので、過度に心配する必要はなくなっています」（T整備士）

※ ※ ※

電子制御技術の進化により、今やFFとFRはどちらも非常に乗りやすくなっています。

ただし、FFは直進性に優れる反面で曲がりにくい傾向があり、FRは軽快に曲がる反面でコントロールが若干難しい、といった特性の違いは覚えておくとよいでしょう。