¤È¤Àë¡¦ºä°æ¿Î¹á¡¢ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤Ë¼«¿®¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Ä¶ºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Îºä°æ¿Î¹á¤¬£±£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç£²ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¤Ò¤È¤«¤±¤é¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¡ÖÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù»ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Âç¿Í¤Ê»ä¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½ÐÍè±É¤¨¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤Èºä°æ¤Ï¡Ö£±£°£°²¯ËüÅÀ¤Ç¤¹¡ª¤È¤Àë¤Î³èÆ°¤Ç¤â¡¢¡Ø²¿²¯²óºÆÀ¸¡Ù¤È¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²¯Ã±°Ì¤ÎÉ¾²Á¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÖËå¤¬¤È¤Àë¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¡Ê¤ß¡Ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿É¸ý¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ØÁ´Éô¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤âºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Ä¶ºÇ¶¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¼«¤é¤Î»ý¤Á²Î¤Ë¤Á¤Ê¤ß¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£