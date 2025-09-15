全日本プロレスは15日、後楽園ホールで「第12回王道トーナメント準決勝、優勝決定戦」を行った。試合前には7日に「敗血症」で亡くなった長尾一大心（ながお・たいしん）さん（享年21歳）追悼式が執り行われ、リングには遺影を持った宮原健斗、遺骨を待った鈴木秀樹。長尾さんの故人をしのび10カウントが鳴らされた。7日は「曾祖父」の命日でもある。展示場には献花台も設置。たくさんの花がファンなら届けられた。

遺骨を持った鈴木は「いつも通りに（リングに）上がりました。堪えました。疲れました。長尾のせいですね。言葉はないです」と平常心を貫く。

王道トーナメントで最多の3度目の優勝し、遺影を持った宮原は「一大心が誇った全日本をさらにキラキラしたものにしていく。また明日から一緒に前に進んで行こうと思う。かっこいい先輩でいなきゃダメだろうと思うから」と憧れの存在としてこれからも前に進んでいく決意を新たにする。

89日ぶりのリングに復帰した安斎勇馬は「久しぶりのプロレス。久しぶりの後楽園。復帰してうれしいが、100％ではない。初めての後輩。成長を見守っていこうと思っていた。俺たちが長尾を忘れなけば忘れないし、俺は下を向かず上を向いて歩いてきた。時間はかかるかもしれないが、これからも上を向いていきます」と初の後輩だった長尾さんの死に涙を流していた。