先日、海外でスリ被害に遭い、パスポートを紛失した事を明かしていた、人気アイドルグループ・HKT48の元メンバーで、女優の兒玉遥さんが、自身のＳＮＳを更新。

無事に帰国したことを報告しました。



【写真を見る】【 兒玉遥 】 「無事にフランスから帰国しました！」 先日、ニースでパスポートの盗難被害 去年も海外でスリ被害





兒玉遥さんは「無事にフランスから帰国しました！ ただいま！」と、投稿。



続けて「戸籍謄本をゆうパックで事前に送ってくれていた母に足向けて眠れません、、、」と、綴りました。





そして「帰国のための渡航書はマルセイユ領事館にて当日に発行してもらえました！史上最速なんじゃない？笑笑（みんなから驚かれる）」と、記しました。



兒玉遥さんは「今日からお仕事がんばるぞ〜」と、その想いを綴っています。







先日、兒玉遥さんは、インスタグラムに「ニースでパスポート盗まれました」「やられた。マジやられた」「悔しい…本当に悔しい」と、涙を流しながら語る、動画をアップ。

更に、インスタグラムのストーリー機能に「皆さま海外旅行に行く際はスリには本当に気をつけてください!」と、投稿。

続けて「それと、もしも盗まれた時用に 6ヶ月以内に発行された戸籍謄本と住民票を用意して飛ぶようにしましょう!」と、呼びかけていました。





去年の１１月、兒玉遥さんは「実は、、、海外でスリされてパスポート紛失しました。」と、報告。

続けて「財布一式盗まれてしまい、クレカ2枚と運転免許証も盗難され大ピンチな状況に」と、明かしました。

そして、「初めての経験にすごく動揺しましたし、自分の危機感の無さに反省しました。皆さん旅行の際はくれぐれもお気をつけて、、、」と、ファンに呼びかけていました。





【 兒玉遥さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1996年9月19日

出身地：福岡県

身長：158cm

血液型：O型







2011年7月10日、HKT48の

第1期生オーディションに合格。

同グループのメンバーとして活動を開始し、

センターポジションも務める。

2016年には第8回AKB48選抜総選挙で、

自身最高となる第9位に輝く。

2019年6月にHKT48を卒業し、

女優としての活動を本格化。







【担当：芸能情報ステーション】