お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。大型二輪免許を取得したことを明かした。

20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後、「キャンプ芸人」として大人気となった

キャンプ番組でアメリカにロケに行ったことを振り返り、「ルート66という…真っすぐの道。あそこをバイクで、キャンプ道具を積んで、キャンプをしながら旅行する番組だったんですすけども」と説明。「あそこを走るんだったら、やっぱアメリカのハーレーダビッドソンがいいだろう」と話し、当時、大型二輪免許を持っていなかったヒロシは山形まで合宿免許に行ったと明かした。門限や食事時間が決められ、久しぶりに規則正しい生活になったといい、「ちょっと新鮮でしたよね」と語った。

そして「ホームページとか見ると、免許取るって若い人多いんで…女の子がいっぱい、キャーキャーやって、みんなで本読んで楽しい様子とかが、写真がいっぱいあったんですけども。僕が行った時は、なんかおじさんしかいなかったんですよね」と明かすと、MCの黒柳徹子（92）が「気の毒でしたね、それはね」と笑った。

そして合格が分かり、「ハーレー買うぞ」とネットに載せると、60歳過ぎの知らない人から「ハーレー乗ってたんだけども、体がきつくなってきたから買いませんか？」と、ダイレクトメールがきたと明かした。友達と一緒に会いに行き、現物を見ると、すごくキレイで、新品同様だったため、ちょっと古いタイプだったが買ったという。「最初は怖かったんですけども、乗っているうちに、ちょっとずつ慣れてきて、北海道もこれで行きましたね」と語り、北海道ではハーレーに並べてテントを張り、キャンプをしたことも明かした。