¡ÚÌÀÆü16Æü¤Î¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤ÏÈ¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡Ä¡Ò16ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¡Ó
¿ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ö
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè25½µ¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï16Æü¡¢Âè122²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬Æ°¤½Ð¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÒÂè122²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¤¤¤»¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÀ©ºî¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê¿ó¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¿ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ãæ¤ÇµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Íö»Ò(²Ï¹çÍ¥¼Â)¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ö¤È¿ó¤¬µÞ¤¤¤ÇÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¤Ç³¨ËÜºî²È¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó(1919~2013Ç¯)¤È¡¢¾®¾¾Äª¤µ¤ó(1918~93Ç¯)¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£2¿Í¤¬¿ÍÀ¸¤Î¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢àµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁá¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡µÓËÜ¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×(2014Ç¯)¤ä¡ÖDoctor-X ³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢12~24Ç¯)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ãæ±à¥ß¥Û¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£