俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。行き先を決めずに旅立つことがあると告白した。

倉田大誠アナから「実は空港内に行くと、電光掲示板ってありますよね。ナニナニ行き、ドコドコ発、何時発という。その場で行って、今日ここに行ってみよう、なんてことも実際、蔵之介さん、されたこともあるとうかがったんですが」と話すと、佐々木は口を真一文字に閉じたまま、うなずいた。

MCバナナマン設楽統が「目的地をその場で決めて、チケットを買う、ってことですか」と質問。佐々木は「最初は東京来たときに、ヒマなんで、新宿行って、どこのバス、高速バス乗ろうか、って新宿行ってから決めて、それから東京駅行ったりして、東北乗るか、長野乗るか、あっ、上野発の夜行列車のいいなとか…そのうち羽田に行って、どれ乗ろうか、って」と電光掲示板の前で行き先を思案するような素振りをした。

陣内智則が「本当に着の身着のままに行くと、へぇ〜」と感心した。佐々木は「この3日後に仕事あるし、陸路のあるところやと、鹿児島にして…みたいな」と行き先を決める経緯を振り返った。設楽から「仕事のスケジュールなんかを考えながら」と尋ねられて、佐々木は微笑みながらうなづいた。

設楽が「国内をそうやって決めるのもスゴいですけど、海外も行っちゃうのもなかなかですね」と尋ねると「ああ、海外…本当に5〜6時間前に決めて行ったこともありますね」と認めた。