歌手の氷川きよしが１４日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演。休養中の生活を明かした。

番組では「ニュースになった話＆初出しＳＰ」と題し、未公開映像などを放送した。

氷川は２０２２年１月、同年いっぱいを持って活動を休止することを発表。新会社を設立し、昨年８月に音楽活動を再スタートした。

休養中は「ロスに２か月間行ってて…」と米・ロサンゼルスで過ごしていたという氷川。「ハリウッドのとこ見に行ったりとか、憧れてるとこ全部行って」と明かした。

ＭＣの山崎育三郎から「どうでした？」と聞かれると「大変だなと思いました。物価もそうですし、通訳の方がついてくれたりとか、良い状況で過ごせてたんですけど。アメリカに行って日本の良さも改めて感じました」と吐露。一方で「アメリカはアメリカですごく自由な国で、みんな色んな個性を持ってて、色んな表現ができてて。地球上の色んな人に会って、色んなことを聞いたり見たりするとまた世界は広がるんだな」とも語った。

氷川は改めて「体力のあるうちにと思って、４０代後半で。いい経験させてもらいましたよ」と振り返った。