¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Û£Å£ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö£Í¡¥£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ê£Í¥ê¡¼¥°¡Ë¡×£²£°£²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤¬£±£µÆü¡¢³«Ëë¡££Í¥ê¡¼¥°àÉüµ¢á¤È¤Ê¤Ã¤¿£Å£ØÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆâÀî¹¬ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤³¤ì¾¡¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÏÆó³¬Æ²°¡¼ù¡¢¾¡Ëô·ò»Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿±Ê°æ¹§Åµ¤Î£´¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÆâÀî¤Ï¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡££Í¥ê¡¼¥°¤¿¤À¤¤¤Þ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤³Î©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸Â¤ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢·èµ¯½¸²ñ¤ÎÊý¤Ç°¡¼ù´ÆÆÄ¤ÎÊý¤«¤éº£Ç¯¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤À¤È¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢ÂÐ¶É¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÀî¤ÎÂàÃÄÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î¿¹°æ¹ª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤ÇÆâÀî¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òËÍ¼«¿È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿°¡¼ù¤¬¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿¹°æ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤óµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÆâÀî¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¾¡¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î±Ê°æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎËã¿ý¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¤¥¢¥¤¥µ¥Ä¡£
à·³»Õá¾¡Ëô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¼¡Âè¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÅöÁ³£²£°£°¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò£±£°£°¡ó½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï£±£°£°¡ó¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë£±£°£°¡ó¤ÎÎÏ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÆâÀî·¯¤È´ÆÆÄ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é±Ê°æ·¯¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£