【大人気連載プレイバック】#24

【前回を読む】今思えばあの時から…落合博満さんが“秘密主義”になったワケ

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。

今回はあの落合博満氏について綴られた、森繁和氏による「オレ流とともに去りぬ」（第2回=2011年）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■森繁和氏による「オレ流とともに去りぬ」（第2回=2011年）を再公開

ウソだろ！？ と思うかもしれないが、落合さん（博満=前中日監督）の下でコーチを務めたこの8年間、投手起用のことで監督から指示を受けたことはなかった。ただの1度も、だ。最初から「オレはピッチャーのことは分からない。全部、おまえに任す」と言われ、実際に監督が口を挟んでくることはなかった。

特にここ2、3年は試合開始直前までその日の先発投手すら、監督は知らない。相手チームと交換するメンバー表に名前を書き込む段階になって初めて、「きょうは誰でいくの？」と聞いてくるほどだった。

先発ローテーションの谷間でも、おんなじ。担当記者は、グラウンドに双眼鏡まで持ってきて、各投手の練習メニューを見ては、誰が先発するのか当てっこするのに必死だったが、監督は試合開始直前まで一切、何も聞いてこない。オレが「きょうは○○でいきますから」と言って初めて、「へえ」とか「やっぱりそうか。そうだよな」とリアクションする程度。8年間で何度か、ここがシーズンの勝負どころ、あるいはキーポイントの試合というときに、監督に相談に行ったこともあるが、「おまえを信用して任せてるんだから、オレの了解なんて必要ない。オレが知っても、何の役にも立たないだろ。オレが知らないんだから、マスコミだって知りようがない。その方がいいじゃんか」と言うだけだった。

もちろん、継投もそうだ。先発の交代機もリリーフの投手起用も、監督はオレが決めたことを審判に告げに行くだけ。名前を聞き間違って、審判のところから、「誰だっけ？」と戻ってきたことは何回かあったけど、投手のことは一から十まで本当に任せてくれた。

唯一の例外は就任1年目、04年の開幕投手に川崎憲次郎を指名したことだけ。その年の正月明けに、新コーチ陣が落合監督からゴルフと温泉に招待された。そこで、監督から「川崎でいく」と耳打ちされた。そりゃ、驚いたよ。川崎は01年にFAでヤクルトから中日に移籍して以降、右肩の故障で一度も一軍のマウンドに立っていない。

あとになって、川崎に対する事実上の引退勧告だったこと、故障で苦しんでいる川崎を抜擢することでチームをひとつにしようとしたことなど、監督からいろいろと理由を聞いたものの、「とんでもないことを考える人だな」とのっけから思わされた。2月1日のキャンプインに紅白戦をやったり、一切の補強を拒否したり、就任1年目の落合監督はチームを変えるために手を尽くした。落合監督は言ったことは必ずやる。絶対にブレない。

オレに一任してくれた投手起用だってそう。正直、それがオレにはプレッシャーにもなったが、全面的に任してくれている以上、「下手なことはできない。いい加減なことはできない」という、やりがいと緊張感を持たせてくれた。

非難囂々だった、あの07年の日本シリーズ、完全試合目前での山井大介の交代もそうだった。（この項つづく）

▽もり・しげかず 1954年11月18日生まれ。千葉県出身。駒大、住友金属を経て78年のドラフト1位で西武に入団。先発から抑えに転向し、現役通算9年で57勝（62敗）、82セーブを挙げた。88年に引退。翌89年から99年まで西武の投手コーチを務め、黄金時代を築く。00年からは日本ハム、02年から横浜で投手コーチを歴任。落合監督に請われ04年から中日でバッテリーチーフコーチ、10年にヘッドコーチに昇格した。落合監督とともに11年オフ、中日を退団。プロ入り後、ユニホームを脱ぐのは初めてだった。

◇ ◇ ◇

●関連記事の、【続きを読む】…も要チェックだ。