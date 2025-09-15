【本日これまでに発表された経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（9月）08:01
結果　0.4%
予想　N/A　前回　-1.3%（前月比)
結果　-0.1%
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

【中国】
新築住宅販売価格（8月）10:30
結果　-0.30%
予想　N/A　前回　-0.31%（前月比)

小売売上高（8月）11:00
結果　3.4%
予想　3.8%　前回　3.7%（前年比)
結果　4.6%
予想　4.8%　前回　4.8%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（8月）11:00
結果　5.2%
予想　5.6%　前回　5.7%（前年比)
結果　6.2%
予想　6.2%　前回　6.3%（年初来・前年比)