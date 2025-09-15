【本日これまでに発表された経済指標】
【英国】
ライトムーブ住宅価格（9月）08:01
結果 0.4%
予想 N/A 前回 -1.3%（前月比)
結果 -0.1%
予想 N/A 前回 0.3%（前年比)
【中国】
新築住宅販売価格（8月）10:30
結果 -0.30%
予想 N/A 前回 -0.31%（前月比)
小売売上高（8月）11:00
結果 3.4%
予想 3.8% 前回 3.7%（前年比)
結果 4.6%
予想 4.8% 前回 4.8%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（8月）11:00
結果 5.2%
予想 5.6% 前回 5.7%（前年比)
結果 6.2%
予想 6.2% 前回 6.3%（年初来・前年比)
