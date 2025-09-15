コメディアン萩本欽一（84）が、14日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）のインタビューに答え、芸能界引退を決意した出来事について語った。

インタビュアーのフリーアナウンサー有働由美子からは「欽ちゃんが一番、悩んだことって、いつですか？」と問われた。

萩本は「一番悩んで、最終的には“俺は人生がアドリブなんだ”と結論が出たのはね、テレビの前で“子供と奥さんがいます。すみません”って頭を下げた時」と明かした。

萩本は人気絶頂のころ、妻と子の存在を明かさずにいたが、1976年に会見を開き、それを公表した。国民的人気者のスキャンダルだけに、バッシングを受けても仕方のない状況だった。

しかし、ここで萩本は驚くべき発想の転換をする。「ちょっと頭痛いなと思ったらね、あ、これ（芸能活動）を続けようと思うから。何だ、簡単じゃない。やめりゃいいんじゃないって。やめられるって、結構楽しいんじゃないの？OK、OK、じゃあ明日、アドリブで言っちゃおう！って」。ポジティブ思考で、翌日に会見を開くことを決めたという。

「事務所がうるさいのよ。“ダメだよ！好きに言っちゃ”って」。そんな事務所に、萩本は「うるせえな、この野郎！アドリブだよ！人生アドリブだよ！」と返したという。