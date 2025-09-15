お笑いタレントのヒロシ（53）が15日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。猫を飼い始めてからの生活について語った。

20年前「ヒロシです」が大ブレイク。「一発屋」と言われたこともあったが、その後は、キャンプ芸人として大人気となった。「一人で生きていく」と公言していたヒロシだが、現在は3年前に引き取った2匹の保護猫「あっちゃん」と「櫻」と東京に住んでいると明かした。

するとMCの黒柳徹子（92）が「今、東京に住んでらっしゃるの？」と質問。キャンプのため山を購入したことを明かしているヒロシは「僕、山に住まれてると思ってます？ さすがに山には…。まぁ、3分の2ぐらいは山で住んでますけど、今。でも、一応、帰る自宅は都内にあります」と説明した。

黒柳が猫を飼ってからの生活の変化を聞くと、ヒロシは「仕事で山に行くことが多いんですけども。昔は、やっぱりキャンプが大好きで、帰りたくないって思ってたんです、山から。でも2匹を飼い始めてから、もう心配で…。早く帰りたい、早く帰りたいと思うようになりましたね。だからやっぱり、家に帰って誰かがいるって、幸せなんだなと思いました」と打ち明けた。