俳優佐々木蔵之介（57）が15日、フジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）に生出演。旅が好きすぎて、飛行機関連のコレクションで自宅での晩酌を楽しんでいることを明かした。

MCバナナマン設楽統から「飛行機は何がすきですか」と問われて、佐々木は「飛行場いくだけで盛り上がりますね」と返した。設楽は「その先の旅とかを好き？機械的に好き？」と選択肢を出すと「旅を含めてですね」と答えた。

倉田大誠アナから「飛行機が好きで、ご自宅にこんなものも…」と話すと画面には機内カートの写真が登場。設楽が「これ、飛行機の中でCAさんが使う…ドリンクとかを持ってくる？これは普通じゃないですね。これ、機内で本当に使ってたものですか」と尋ねた。佐々木は首を大きく縦に振りながら「これ、パンナム航空のものです。もう今はないんですけど」と説明。1927年から91年まで存在した米国の航空会社で正式名称は「パンアメリカン航空」。米国のフラッグシップとして知られた。

佐々木は「これ販売されているんですよ。日本に輸入されている方が『そんなに機内カート好きなんですか。輸入してるんです、ぜひ使ってください』って言って、つながって」と手に入った経緯について話した。

設楽に「これ、おうちで使ってるんですか」と聞かれて、佐々木は「コロナのときとかいいですよ」と話した。設楽から「何をどういう風に」とたたみ込まれて「コロナのときに海外行けなかったですからね。ここに自分の好きなボトルとか入れてグラス入れて…」と愛おしそうに機内カートの写真を見つめた。設楽が「本当に好きなんですね。これをおうちで、そこからがーとお酒つくって、自分で…旅気分を味わう。コレ持ってる人、なかなかいない。これは相当ですね」とうなった。