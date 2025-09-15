漫才コンビ、NON STYLE石田明（45）が15日、大阪市内で国内外のトップコメディアンが集結する「OSAKA COMEDY FESTIVAL2025」（21日まで）のオープニングセレモニーに登壇した。

国内外のトップコメディアン、プロデューサーが集結し、笑いを通して大阪の魅力を発信するイベント。SkyシアターMBS、HEP HALL、阪急サン広場で行われる。

セレモニーでは、平成ノブシコブシ吉村崇とフリーアナウンサーの中村仁美がMCを務め、韓国のお笑いコンビ、ユスデスクの漫才やくまだまさしのパフォーマンスなどが行われて、盛り上がった。

イベントをサポートしている石田は「スコットランドのエディンバラで公演してきた。そこで培ったものをここでぶつける。星5つもらった実力をどんと見せてやる」と意気込み。

世界で活躍する姿に、吉村が「国内だったら、上がどかないんでね」と話すと、石田も「上がまったくどこうとしない。さんまさんを筆頭に」と同調したが、吉村は「でも、さんまさんが世界に行こうとしたら怖い。パスポート発行しないで」と笑った。

石田は世界のイベントに出演するだけでなく、脚本、演出など活躍の場が広い。中村アナから「石田さん、もう井上（裕介）さんの相方じゃないですね」とツッコまれると、「井上をいつ切り離してもいいようにいろんな仕事をしている」とニヤリ。吉村も「井上さんはあなたを頼ってますよ、必死でつかまってます」と笑っていた。