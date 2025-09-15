£Í¥ê¡¼¥°³«Ëë¡¢É÷ÎÓ²Ð»³¿·´ÆÆÄ¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¤¬ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¤Ø¤Î¿®ÍêÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤ÏÁ´Á³»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°2025¡Ý26¡×¤Î³«Ëë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÁª¼ê¸¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÆó³¬Æ²°¡¼ù¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÆâÀî¹¬ÂÀÏº¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²¤Ï¿·²ÃÆþ¤ÎÆâÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆâÀî¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÀî¤µ¤ó¡¢¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÂÐÃÌÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ØÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ÊÆ±¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Î¡Ë¿¹°æ¡Ê¹ª¡Ë¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤óµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¾¡Ëô·ò»Ö¤¬°ú¤Â³¤ºßÀÒ¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë±Ê°æ¹§Åµ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£4¿ÍÃæ2Áª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆñ¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤È¤Ï·ë¶É»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤âÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö±É´§Ã¥¼è¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖEXÉ÷Îë²Ð»³¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£