ºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¡°æ¾å¾°Ìï¤Î°µ¾¡·à¤Ë¡Ö´°¤Ú¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤ÎºÙÀî¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»á¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦£´ÃÄÂÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡ËÂÐ£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï°æ¾å¤¬½ª»Ï°æ¾å¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢È½Äê¤Ç£³¡½£°¤ÎÂçº¹¾¡¤Á¤Ç¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂ£µÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö½øÈ×¤«¤éÃæÈ×¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÙÀî»á¤À¤¬¡Ö°µ¾¡¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë°æ¾å¼«¿È¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»î¹ç½ªÎ»¸å¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¶«¤ó¤À¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤À¤è¡£¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¥°¥ë¥°¥ë²ó¤Ã¤Æ¡¢Íè¤¿¤éÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¡£°æ¾å¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÁê¼ê¤È°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀï¤¤¡¢Íè¤¿¤é°ú¤¯¡¢Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦ÀïË¡¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¶Ã°ÛÅª¤Êµ»½Ñ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤Ç¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò°µÅÝ¡£¤³¤ì¤ËºÙÀî»á¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£´°¤Ú¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤À¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤³¤ÎÀï¤¤Êý¤¬°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤¬ºÇ¶¯¡£°æ¾å¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤³¤½¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Ã¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡Éé¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢°æ¾å¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£