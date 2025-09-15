¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡¡ÀÖÀ±Í¥»Ö¤Î±¦¸ªÄË¹ßÈÄ¤ËÊ£»¨¡ÖÀµÄ¾¤ËÁÊ¤¨¤Æ¡×¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£±¦¸ªÄË¤Î¤¿¤á£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÖÀ±¤Ï£¸·î£²£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ë£±£²µå¤òÅê¤²¤Æ°ì»à¤â¼è¤ì¤º¤Ë¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡££²¿ÍÌÜ¤Î·¬¸¶¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£´¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢£³¿ÍÌÜ¤ÎÅû¹á¤Ë»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉë¤¡¢¸òÂå¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï´À¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ç¤êÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄøÅÙ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¡Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤À¡£Éª¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸ª¤Ï´í¤Ê¤¤¤è¡×¤Èµ¤¸¯¤Ã¤¿¾å¤Ç¼«¿È¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÖÀ±¤Ï¤É¤Î»þÅÀ¤ÇÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÅÐÈÄÁ°¤À¤Ã¤¿¤éÀµÄ¾¤ËÁÊ¤¨¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤À¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤ÎÊÑ¹¹¤Ï²ÄÇ½¤À¡££Ä£å£Î£Á¤À¤Ã¤Æ¥À¥á¤È¤Ï¸À¤ï¤ó¤À¤í¤¦¡£Â¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤¬¡¡¤½¤³¤ÏÃç´Ö¤À¤í¤¦¤Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤µ¤Þ¤À¡£Â¿ÊýÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¡¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ª¤¬ÄË¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¡×
¡¡°ìÊý¡¢¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀÖÀ±¤Î½ÐÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò»î¹ç¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï»î¹çÁ°¤«¤éÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿à°ÛÊÑá¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¤½¤³¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ðµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬Âç¾æÉ×¤À¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¡ÉáÃÊÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤â¤È²¿¤«¤¬°ã¤¦¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£Áª¼ê¤¬¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤ò»¡¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤ÎÌòÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÙÆâ»á¤ÏÀÖÀ±¤¬º£µ¨¤«¤é±¦ÏÓ¤ò²¼¤²¤ëÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÏÓ¤ò²¼¤²¤ë¤È°ì»þÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬»×¤Ã¤¿¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ¿Åê¤·»Ï¤á¤¿¤«¤é¤Þ¤ºÉª¤ò²õ¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤«¤éÏÓ¤ò²¼¤²¤ë¤Î¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£²¼¤²¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡¡¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ²¼¤²¤¿ÏÓ¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÂçÀª¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤ÏÆ±¤¸ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¸ª¤¬ËÜÅö¤Ë²õ¤ì¤ë¤ÈÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀÖÀ±¤ÏÀèÈ¯¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤À¤±¤Ç£²£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£µ¬ÄêÅêµå²ó¤Ë¤³¤½Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î£¶¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£¸¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤ËËÙÆâ»á¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¤Þ¤À¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¡¤³¤È¤¬¿¼¹ï¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È±¦ÏÓ¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£