Áó°æÍ¥¤ÏÊì¤Ë¤Ê¤ê¼Çµï¤ËÊÑ²½¡¡¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç¼ñÎ¤¤Î»Ñ¤ËÎÞ¡Ö¤³¤ÎÌ¿¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¤¬£±£´Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¡£Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼Çµï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡õ½é½Ð¤·£Ó£Ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¡£Áó°æ¤È½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤Î½Ð±é²ó¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Áó°æ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£¶·î¤Ë¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡££²£²Ç¯£¸·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¼Çµï¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¾å¸Í¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤óÌò¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é°ú¤½Ð¤·¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Í¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤È¤«¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁó°æ¤Î»º¸åÉüµ¢ºî¤Ï¡¢£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡£Æ±ºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼ñÎ¤¤Á¤ã¤ó¸«¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¤³¤ÎÌ¿¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£