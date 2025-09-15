男子マラソンは驚きの結末…同タイムの瞬間とらえた写真が存在

陸上の世界選手権東京大会第3日は15日、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンを行い、42.195キロ走った末に2時間9分48秒の同タイムという衝撃の結末となった。アルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が制し、アマナル・ペトロス（ドイツ）が銀メダル。激闘の果て、ゴールの瞬間を真上からとらえた1枚の写真に、世界のファンが驚いている。

国立競技場に戻り、トラック勝負に持ち込まれた金メダル争いは、先にスパートしたペトロスが先頭で最後の直線へ。ただシンブもあきらめずに猛追すると、並んでゴールに飛び込んだ。2時間9分48秒の同タイムだったが着差ありで、軍配はシンブに上がった。

世界陸上の公式SNSでは、このゴールの瞬間を真上からとらえた写真を公開。2人がゴールライン上で並ぶ瞬間には、日本を含めた世界のファンから驚きの声が殺到した。

「このフィニッシュは最高だった」

「信じられないフィニッシュだ」

「シムブ・アルフォンスにとって、2025年の東京で金メダルを獲得するのは素晴らしいことだ」

「このアングルだと一応わかるけど会場ではリプレー見てもどっち？ってなった！」

投稿では「アルフォンス・シンブは、マラソンの最後の数メートルで驚くべき追い上げを見せ、世界陸上で自国初のタイトルを獲得した」「彼とドイツのアマナル・ペトロスは同着の2分9秒48で1位と2位となり、イタリアのイリアス・アオアニが3位となった」と、シンブの快挙を称えている。



（THE ANSWER編集部）