「秋になったら買おう」→ 完売かも！【グローバルワーク】大人のサマ見え♡「大人気シャツ」

秋物アイテムを見て「涼しくなったら買おう！」とチェックしていても、思い出したころには完売……なんてことも。人気アイテムは早いうちから色欠けやサイズ欠けしやすいもの。先取りしたくなりそうなアイテムをリサーチしたところ、【グローバルワーク】では毎年大人気のシャツがあるという情報をキャッチ！ そんな気になるアイテムの魅力を、スタッフさんのコーディネートとともにご紹介します。

一点投入で秋ムードにシフトするコーデュロイシャツ

【グローバルワーク】「イージーケアコーデュロイシャツ」\4,990（税込）

今回ご紹介するのは、あたたかみのあるコーデュロイ素材のシャツ。後ろ着丈が長めの、ややオーバーサイズシルエットで、こなれ見えと体型カバーを両立できそうです。レディなムードが漂うボルドーや清潔感のあるアイボリーのほか、くすみ系カラーを揃えた全6色展開。大人っぽく着こなしたいなら、スタッフのcossyさんのようにIラインスカートですっきり仕上げてみて。

くすみブルー × グレーで上品な大人カジュアルコーデに

こちらは色違いのクスミブルーを着用。くすんだ色味が大人っぽく、カジュアルながらも上品な雰囲気が漂います。スタッフのるんるんさんによると「毎年大人気のコーデュロイシャツ」「人気カラーは欠品が早いのでお早めに！」とのことなので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。シャビーなグレージーンズを投入すれば、クールでこなれ感のある最旬ルックに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M