西山茉希、4連休の作り置き料理披露「レベル高すぎ」「華やか」と反響続々
【モデルプレス＝2025/09/15】モデルの西山茉希が15日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。
【写真】西山茉希、豪華な作り置き料理公開
西山は「図工みたいな料理が好き 我が家は3連休ではなく4連休らしい」とし、作り置きしていた鶏胸肉と茄子ピーマンのバルサミコ炒め、エビタコホタテと蓮根のマジックオイルマリネ、豚しゃぶ肉とモロヘイヤのレモン塩和えなど、彩り豊かな手料理の数々を披露した。
これらの投稿に、ファンからは「料理上手」「めちゃくちゃ」「品数多くて華やか」「レベル高すぎ」「プロ級の腕前」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
