王道の『イッテＱ！』、ニッチだけど面白い『ずん喫茶』…識者が語る「大人が見ると楽しいテレビ番組」

ネットフリックスやアマゾンプライムビデオをはじめとした動画配信サービスが台頭する一方、テレビ局は長年にわたり視聴者のテレビ離れに悩まされている。

しかし、昨今の逆境をものともせず、企画力や編集力を武器に多くのファンから熱烈な支持を集めている良質な番組があるのも事実だ。

そこでFRIDAYは、テレビプロデューサーやテレビコラムニスト、放送作家など、″プロの視聴者″とも言うべき６人の識者に「大人が見ると楽しいテレビ番組」をそれぞれ５つずつ挙げてもらった。なぜ見るべきなのか？ 賢人たちが厳選した番組を解説していこう。

再評価される王道バラエティ

『激突メシあがれ』や『ドキュメント72時間』など演出や編集の要素を極力抑えた番組が支持される一方、王道のバラエティ番組も再び評価されている。『世界の果てまでイッテＱ！』（日本テレビ系）はその代表例だろう。昨年10月には、コロナ禍での酒盛りを理由に芸能活動を休止していた手越祐也（37）が、同番組で４年ぶりに地上波復帰したことでも話題を呼んだ。

大和大学社会学部教授の岡田五知信氏は『イッテＱ！』について「家族全員で安心して見られる番組」だと指摘する。

「人気企画の『世界で一番盛り上がるのは何祭り？』や『珍獣ハンターイモトワールドツアー』など、出演者が身体を張るチャレンジものが多いものの、エロやグロの要素が少ない。だからこそ、20年近く続く長寿番組になっています。また、レギュラーの出演者に内村光良（61）や宮川大輔（52）など好感度の高い芸人をキャスティングしているのも大きい。

同時に、ＶＴＲに挿入されるナレーションにはクスッと笑えるちょっとしたスパイスも入っている。過激なものと過度にコンプライアンスを気にした番組の二極化が進む今、大人も子供も一緒に楽しめる番組は貴重な存在です」

王道のバラエティといえば、『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）も外せない。毎回１組の芸人をゲストに招き、向上長の明石家さんま（70）と向上委員会メンバーの芸人がゲストを向上させるためにアイデアを出し合っていく。

過去に『恋のから騒ぎ』（日本テレビ系）などを担当した放送作家の山田美保子氏は「さんまさんの偉大さを再認識する番組」と評価する。

「ほぼ無名の芸人が雛壇に座ったときも、さんまさんはその芸人のギャグを真似するなど、どの出演者よりも動き回っている。ベテランも若手も関係なく無茶ぶりが飛んでくるので、本当の実力が試される場にもなっています。予定調和のバラエティが増え始めた今、出たとこ勝負の芸人たちのやり取りを見たい目の肥えた大人こそ笑える番組です」

『向上委員会』と同じく、ゲスト芸人が翻弄される『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）も必見。報道番組を装ったコント番組で、出演者の俳優やモデルが次々と繰り出す無理な要求に芸人たちが右往左往する姿が見どころだ。

前出の山田氏が続ける。

「メインＭＣである『くりぃむしちゅー』の有田哲平（54）も演出に関わっていて、構成はかなり細かく練られています。ゲストの芸人も半ばドッキリのような形で出演者のフリに対応しなければならず、それぞれの力量が如実に炙(あぶ)り出されます。この番組は業界関係者の注目度も高く、『脱力タイムズで爪痕を残せば、別の番組にも呼んでもらえる』という共通認識もある。だからこそ全員が本気で笑いを取りにきて、結果的に番組は面白くなっている。報道番組という形を取っている以上、経済や社会問題をテーマにコントが進むという点では中高年向きともいえるでしょう」

ニッチだけど面白い

ここ数年のＢＳ人気の高まりを受けて、ニッチではあるがコアなファンから強い支持を集める番組も挙げられた。ＢＳは低予算であるがゆえに緩い小規模のロケが多く、それが逆に人気を集めているというのだ。『ずん』の飯尾和樹（56）の冠番組『飯尾和樹のずん喫茶』（ＢＳテレ東）もその一つだ。

「レトロな喫茶店に飯尾が訪れ、食事をしながらそこのマスターや常連さんと会話を楽しむ番組です。飯尾は芸人にしては珍しく、我先に目立とうとはしないタイプ。会話の内容も、日々の何気ない出来事やマスターの昔話などが中心です。そんなトークの中で飯尾は大げさに笑いを取りにいこうとせず、クスッと笑えるボケやツッコミをたまに挟んでくる。昭和の時代を感じさせるエピソードトークや店内の懐かしい雰囲気を堪能できるので、中高年の視聴者が多いと思います」（同志社女子大学教授・影山貴彦氏）

同じく芸人の紀行番組である『ケンコバのほろ酔いビジホ泊 全国版』（ＢＳ朝日）は、ＮＰＯ放送批評懇談会理事でテレビコラムニストの桧山珠美氏が３位に挙げた。タイトル通り、ケンドーコバヤシ（53）が全国のビジネスホテルに宿泊しつつ、夜は歓楽街でほろ酔いになるという内容だ。

「最近の旅番組の多くがこぞって話題の施設に行く一方、この番組は一貫してビジネスホテルにこだわっています。ホテルに入ると毎回料金や部屋の設備、シャワーの水圧などを紹介していく。ホテルの紹介が終わると、近くにある飲み屋やスナックに繰り出して居合わせた人とトークを展開していきます。

ビジネスホテルと飲み屋という組み合わせは、出張で地方に行くサラリーマンにとって非常に参考になるんです。豪華な軽井沢の別荘を紹介されても行こうとはならないけど、ビジネスホテルだったら『今度、この街に行ったらこのホテルに泊まって、この店で飲んでみようかな』と感情移入しながら見ることができますよね。ＢＳらしい自由度の高さと、ケンコバのキャラが上手くマッチしている番組です」（前出・桧山氏）

これら二つの番組よりさらにニッチなのが『地元検証バラエティ 福岡くん。』（ＦＢＳ福岡放送）だ。福岡県と佐賀県、長崎県で放送されている。「福岡県民以外は１ミリも面白くない」をコンセプトにしている検証バラエティ番組だが、昨年には日本民間放送連盟賞のテレビバラエティ部門で優秀賞を受賞するなど、人気が急上昇している。テレビプロデューサーの鎮目（しずめ)博道氏は「私は福岡に縁もゆかりもないですが、とても面白いです」と絶賛する。

「例えば『福岡箸上げ選手権』という企画では、福岡のグルメリポーターが集まり、箸を使った料理の持ち上げ方を競うんです。それから、民放連の賞を受賞した、スポーツの名門である東福岡高校の研究企画では、学校生活や体育祭に密着して謎に包まれた強豪校の実態を浮かび上がらせている。いずれもとても細かい福岡ネタなのですが、それを全国の視聴者が見ても笑える内容に仕上げています。地元の福岡では、すでに人気番組として根付いている。ぜひ全国の方に見てほしいですね」

テレビの凋落が叫ばれて久しい今でも、面白い番組はまだまだある。テレビを、今こそ楽しんでほしい。

『FRIDAY』2025年9月12･19日合併号より