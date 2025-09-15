幅5センチのライン上で技を競うスラックラインのワールドカップが14日、長野県小布施町で6年ぶりに開かれ、会場は熱気に包まれました。地元出身の高校生が出場する中、頂点に立ったのは…。



小布施町で開かれたスラックラインワールドカップには日本など9か国の11歳から33歳までの男女16人が出場しました。小布施町での開催は6年ぶりです。



注目は地元出身の高校3年生、林映心選手18歳です。5歳の頃に競技を始めた林選手。2017年に初めて小布施町で開かれたワールドカップに10歳で出場。あれから8年…。今年は世界大会で2連覇するなど注目を集める選手です。





大会は1対1対のトーナメント制で持ち時間は90秒。高さ1.8メートルに張られた幅5センチのライン上で技の美しさなどを競い、5人の審査員から3票以上獲得できれば勝利です。1回戦、2回戦と安定した演技で満票を獲得した林選手。日本勢のみが勝ち残った準決勝でも6連続のコンビネーションを見せ、審査員から4票を獲得し、決勝に進出しました。決勝戦の相手は栃木県出身の14歳、中村拓志選手。安定した跳躍と着地で華麗な技を披露します。一方の林選手は緊張からかミスが続きますがバックバウンスと呼ばれる難易度の高い技を見せ、残り15秒で縦3回転の大技を決め演技終了。この勝負は中村選手が3票を獲得し、優勝しました。小布施町を熱気の渦に包んだスラックラインワールドカップ。若い選手たちの活躍にこれからも期待です。