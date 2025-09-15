¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¡KOC2025·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë´î¤Ó¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤Ð¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î3449ÁÈ¤¬»²²Ã¤·18ÂåÌÜ²¦¼Ô¤òÁè¤¦¡£·è¾¡¤Ï10·î11Æü¤ËTBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤Ð¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª·è¾¡¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÁêÊý¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤è¤Ã¤·¤ã¤¢¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤ÊÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ÇÇúÈ¯¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö#¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È#¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤â¤¦Í¥¾¡¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤¼¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡×¡Ö·è¾¡¤â³Ú¤·¤ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤¹¤®¤Æ¤³¤Ã¤Á¤âµã¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤µ¤ó¤Î¤Ä¤¯¤ë¤ª¾Ð¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£