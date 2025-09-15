“国宝級イケメン1位”人気の超特急・柏木悠、ChatGPTに「辛口評価して」→結果をテレビで明かす
超特急・柏木悠が、あす16日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜 後9：00）に出演する。
【写真】『ザ！世界仰天ニュース』伊藤沙莉、超特急・柏木悠ら出演
VTRでは「ナッツリターン事件」と今年起きた新たな騒動を紹介。財閥令嬢で大韓航空副社長の女が、自社の機内サービスのナッツの提供方法に激怒、機体を搭乗口にUターンさせチーフパーサーを機体から降ろさせた「ナッツリターン事件」。理不尽すぎるパワハラに被害者が立ち向かう。
柏木は、同番組に初登場。雑誌の「国宝級イケメンランキング」で1位に選ばれたと聞き、鶴瓶も「かわいらしい顔してる」「言うべきやで」とビジュアルを大絶賛する。
そんな柏木がChatGPTにまつわる出来事をトーク！「柏木悠をホメて」と依頼すると5〜6行にわたってホメてくれたため、次は「辛口評価して」とお願いしてみるとChatGPTが大暴走（？）し、思わずイライラしてしまったというエピソードを明かす。
