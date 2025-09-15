伊藤沙莉、韓国「ナッツリターン事件」に絡め小学生時代の思い出
俳優の伊藤沙莉が、あす16日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（毎週火曜 後9：00）に登場する。
【写真】『ザ！世界仰天ニュース』伊藤沙莉、超特急・柏木悠ら出演
VTRでは「ナッツリターン事件」と今年起きた新たな騒動を紹介。財閥令嬢で大韓航空副社長の女が、自社の機内サービスのナッツの提供方法に激怒、機体を搭乗口にUターンさせチーフパーサーを機体から降ろさせた「ナッツリターン事件」。理不尽すぎるパワハラに被害者が立ち向かう。
スタジオではVTRにちなんで、ゲストが権力に屈してしまった（？）エピソードを披露する。
伊藤は、小学生の時にテレビ番組に出演した伊藤が待機の場で教育番組を見ていたところ、「途中で野球に変えられちゃって…」とがっかり。ところが、ある人物が野球を「めっちゃ応援してて（笑）」と、子どもながらに空気を読んだ瞬間を回想する。一同を沸かせたその大物芸能人とは…。
【MC】笑福亭鶴瓶
【アシスタント】杉原凜（日本テレビアナウンサー）
【スタジオゲスト】伊藤沙莉、柏木悠（超特急）、ハライチ（岩井勇気・澤部佑）、福田麻貴（3時のヒロイン）
