「わーーーーー！？」「うわっどうしよう」車が高さ約10メートル崖下に転落…緊迫の救助劇　男女2人搬送…居眠り運転原因か　岐阜・高山市

岐阜・高山市で車が約10メートルの崖から転落する様子をカメラが捉えた。目撃者が救助に向かい、男女2人を救出。居眠り運転が原因とみられ、目撃者は「早めの休憩が大切」と語った。

前の車がふらつき始め…そのまま崖下へ

雨の岐阜・高山市。山あいの道路で目撃されたのは、転落事故の瞬間だ。

目撃者がいた車内では「あっ！落ちそう！」「わーーーーー！？」「ちょ警察連絡しようか…うわっどうしよう」と緊迫した様子の声が上がった。

目撃者：

前の車がふらつき始めて、そのまま崖へ落ちていきました。

約10メートルの高さから落下した車はひっくり返り、車体の半分ほど川につかっている。

目撃者が落ちた車の元に向かうと…。

目撃者：

橋の上から『大丈夫ですか？生きてますか？』って声かけに、車を「ドン！ドン！ドン！」とたたく音が聞こえた。助手席の後部座席から女性がひょこっと出てきた。『1人？』と聞いたら『運転手がまだいる』と。『シートベルトが外れない』と言って。

そこで目撃者が救助に向かった。

車からバスタオルを取り出し、ロープのようにつなぎあわせ、崖の下へ。

なんとかドライバーを助け出すことに成功した。

30代くらいの男女2人乗車「10秒20秒違っていたら…」

目撃者によると、転落した車に乗っていたのは30代くらいの男女2人。

しばらくして、2人は救急車で病院へ運ばれていった。

なぜ車は崖の下へ転落したのか。

目撃者に対し、2人は“居眠り運転”と言っていたという。

目撃者：

眠くて『そろそろ止まろうね』と話していて、そのまま寝ちゃったみたい。

たまたま僕たちも後ろにいたから落ちたというのがわかったけど、10秒20秒違っていたら気づかずに…。やっぱり早めの休憩が大切かなと思いました。

（「イット！」 9月12日放送より）