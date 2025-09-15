万博オランダ館、SNSで「ぜひご連絡ください」呼びかけに「え！私の祖母が…」→55年ぶりの感動ショットが実現
大阪・関西万博「オランダパビリオン」の公式Xが、15日までに“55年ぶり再会”の様子を伝え、感動を誘っている。
【写真】万博オランダ館 1970年のスタッフが2025年に集合
同館は8月25日の投稿で「1970年大阪万博でオランダ館のアテンダントとして活躍された日本人の皆さまへ」呼びかけ。
当時の写真を添えて「私たちは、9月13日にオランダパビリオンで、1970年当時の活動を記念するイベントを開催します。当時のオランダ館アテンダントの方々と再会の機会をつくりたいと考えています。もしご本人、またはご家族の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください」と伝えていた。
これに対して「え！私の祖母がアテンダントしてました！」「母がオランダ館レストランでウェイトレスをしておりました」などと多数の反応があった。
そして9月15日に「今週末、オランダ館にて特別な『大阪万博1970』イベントを開催しました！55年前の大阪万博でオランダ館に携わった日本人とオランダ人スタッフが再会し、当時の思い出を分かち合いました。万博のレガシーと、そこから生まれた絆の深さを改めて感じる素晴らしいひとときとなりました」と報告し、2025年の集合ショットが実現した。
