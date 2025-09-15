元「HKT48」で女優・兒玉遥（28）が15日、公式X（旧ツイッター）を更新。 旅行先のフランスでパスポートの窃盗被害に遭ったことを明かしていたが、このほど無事に帰国したことを報告した。

児玉は11日にXを更新し 兒玉は「ニースでパスポート盗まれました。皆さま海外旅行に行く際はくれぐれも気をつけてください！！まず現地の警察署へ行って盗難届を出す、近くの日本大使館へ連絡、半年以内に作成された戸籍謄本と住民票の用意です！！」とつづり、同行しているモデル・猪鼻ちひろが撮影した動画を投稿。

動画の終盤にはさらに表情を崩しながら「マジやられた！お金要らないからパスポートだけ返して！お願い帰らせて」「悔しい。ほんとに悔しい」と涙を流しながら訴えていた。

そして15日には「無事にフランスから帰国しました！ただいま！」と報告。

「戸籍謄本をゆうパックで事前に送ってくれていた母に足向けて眠れません、、、帰国のための渡航書はマルセイユ領事館にて当日に発行してもらえました！史上最速なんじゃない？笑笑（みんなから驚かれる）今日からお仕事がんばるぞ〜」とつづった。