【新馬/阪神5R】モズアスコット産駒 アイガーリーがデビューV

9月15日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、菱田裕二騎乗の7番人気、アイガーリー（牡2・栗東・秋山真一郎）が勝利した。クビ差の2着にマサハヤルージュ（牝2・栗東・千田輝彦）、3着に2番人気のティタノマキア（牝2・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:36.5（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、ディヴァインボンド（牝2・栗東・中内田充正）は、8着敗退。

菱田裕二騎乗の7番人気、アイガーリーが嬉しいデビューVを飾った。スタートを決めて勢いよくハナへ。半馬身ほどのリードを保った逃げで、直線まで運んでいくと、直線でも瞬発力を発揮。ゴール前では2着馬に際どく迫られたがクビ差凌いでいた。同馬は2025年千葉サラブレッドセールで6100万円（税別）の価格をつけていた。

アイガーリー 1戦1勝

（牡2・栗東・秋山真一郎）

父：モズアスコット

母：チョコレートバイン

母父：ディープインパクト

馬主：小谷野宗靖

生産者：社台ファーム