タレントの黒柳徹子が１５日、インスタグラムのストーリーで、藤井風とお茶をした様子をアップした。

藤井は８日にテレビ朝日系「徹子の部屋」に初出演。犬をイメージした垂れ耳ド派手衣装で登場し、黒柳も大喜び。もともと藤井のファンだったようで、黒柳は藤井に曲のリクエストも。藤井は電子ピアノで「徹子の部屋」のテーマ曲も即興で奏で、黒柳を喜ばせた。

その中で黒柳は藤井と食事の約束を交わしていたが、それは社交辞令ではなかった様子。黒柳はストーリーでハーブティーを置いたテーブルで藤井との２ショット写真をアップ。藤井のアルバムジャケットを手に、笑顔を見せ「楽しかったわ！またね」とメッセージを送った。ＢＧＭは藤井の新曲「ｐｒｅｍａ」だった。

藤井もインスタのストーリーで黒柳とのお茶の様子をアップ。こちらはおいしそうなスイーツを一緒に楽しんでいるもので、ＢＧＭはやはり藤井の「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｙｏｕｎｇ」。まさに黒柳にピッタリの選曲だった。

ネットでもすぐに２人の２ショットは話題となり「黒柳徹子さんとの食事の約束をさっそく果たした！」「ほほ笑ましい。黒柳徹子様も、藤井風さんも お二人とも楽しそう」「約束通り、早速デートしてる！黒柳徹子さんも本当に若いなぁ。藤井風さんも素敵」などの声が上がっていた。