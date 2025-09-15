コメディアン萩本欽一（84）が、14日放送のテレビ朝日系「有働Times」（日曜後8・56）のインタビューに答え、「ザ・ドリフターズ」との本当の関係性について語った。

舞台でアドリブを鍛え上げてきた萩本は、故・坂上二郎さんとのお笑いコンビ「コント55号」でのコントも徹底したアドリブ主義。お笑いへの向き方は、入念に台本を練り、大がかりな仕掛けを駆使したドリフとは対照的だった。

萩本はその後、フジテレビで「欽ちゃんのドンとやってみよう！」、ドリフはTBSで「8時だョ！全員集合」が放送を開始。ともに土曜午後8時だったことから、“土8戦争”と呼ばれた。

し烈な視聴率バトルの中、お互いのライバル意識はどうだったのか。萩本は「ドリフターズは同じ時期に同じように苦労して」と振り返った。

意外な人間関係も明かした。「私が仲本工（事）ちゃんのところに遊びに行っていた、友達なの」。ところが、当時の芸能マスコミは、ドリフとの関係性をあおるように報道していたという。「マスコミが“ドリフか、欽ちゃんか”って言ってるんで、カトちゃん（加藤茶）と会って、“そう言ってるから、仲良く遊ぶの、失礼だと思わない？”って言ったら、“それ失礼だな。少し会うのやめようか”って話しました」と、マスコミの流れに乗って“ビジネス宿敵”を演じたという。

「本人たちはそのことで嫌だと思ったりはない。言葉では“負けないぞ！”って両方で言っていても、長さん（いかりや長介）なんか、“欽ちゃん、コント55号でやってた歌舞伎のコントあるじゃん？あれ、志村（けんさん）がやったら最高によかったんで、パクッといたからね”って言って。“ヘーイ、ラッキーね〜”って言って」

番組は違っても、稽古場が隣だったという。「年中、休憩中にカトちゃんが出てきて、“そっちどうなの？”って（聞いたら）、“こちら（タラコくちびる＝いかりやさん）の方が今、これしてる（怒ってる）から、我々はこれ（電話）して…”って」。最小限の言葉やジェスチャーで情報を教えてくれたりしたという。