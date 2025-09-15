「ヤクルト−広島」（１５日、マツダスタジアム）

ヤクルトの青柳晃洋投手が日本球界復帰後初先発したが、初回に３連続タイムリーを浴びるなど一挙４失点を喫した。

いきなり先頭の中村奨に３ボールとしてしまった青柳。最終的に四球で歩かせてしまうと、続く羽月にも２ボールとカウントを悪くし、最後を中前打を浴びて得点圏に走者を背負った。

無死一、二塁から小園にはカウント１ボールから右前にはじき返され、あっさりと先制点を失った青柳。さらにファビアン、坂倉にも痛打され、まさかの３者連続タイムリーを浴びてしまった。

なおも無死一、三塁から秋山を二ゴロ併殺打に仕留めたが、捉えられた打球が野手の正面を突いたもの。制球が安定せず、ビッグイニングを作られてしまった。

二回も先頭にストレートの四球を与えた青柳。玉村に犠打で送られ、中村奨は打ち取ったが、羽月を四球で歩かせた。さらに小園には直球がひっかかり、左ふくらはぎへの死球。満塁のピンチを背負ったが、何とか無失点で切り抜けた。

三回、四回と四死球を与えながらも無失点に抑えた青柳。五回に打順が巡ってきたところで代打が送られ降板となった。最終的に８四死球を与えてしまい、制球難を露呈してしまった。

青柳は昨オフ、阪神からポスティングシステムを使ってメジャーに挑戦したが、開幕前にマイナー降格。７月にフィリーズ傘下球団を自由契約となり、ヤクルトに入団していた。