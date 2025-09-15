【オリビア・バートン】立体フラワーが輝く♡華やぎウォッチ新作登場

英国ロンドン発の人気ブランド「オリビア・バートン」から、待望の新作ウォッチ『3D FLOWER』が登場します。昨年話題を呼んだ立体的な花モチーフのデザインが、今回は存在感のある35mmケースに進化。さらに、文字盤とカラーを合わせたメタルブレスレット仕様で、手元をより華やかに演出します。シルバー・ゴールド・ローズゴールドの3色展開で、シーンやスタイルに合わせたコーディネートを楽しめるのも魅力です♡

繊細な花びらを表現した3Dモチーフ



「3D FLOWER」は、花びらとマイクロビーズを精緻に表現した立体的なデザインが特徴。

ひと回り大きい35mmケースを採用することで、フラワーモチーフのディテールがより際立ち、手元に存在感をプラスしてくれます。

オンオフ問わず使えるデザインで、華やかさと上品さを兼ね備えた大人の女性にぴったりの一本です。

統一感のあるメタルブレスレット仕様



silver

gold

rose gold

今回の新作は、文字盤と同系色のメタルブレスレットを合わせた仕様に。

シルバー（\26,400）、ゴールド（\29,700）、ローズゴールド（\29,700）の3色展開で、それぞれのカラーがモチーフの優美さを際立てます。

重量77.51g、ケース厚み7.8mm、日本製クオーツの精度も魅力。3気圧防水なので日常使いにも安心です。

手元から華やぐ秋の新定番ウォッチ♡



「オリビア・バートン」の『3D FLOWER』新作は、ジュエリーのような華やかさと時計の実用性を兼ね備えた特別な一本。

ステンレススチール素材の高級感と繊細なフラワーモチーフが、毎日のスタイルを格上げしてくれます。秋冬の装いに合わせれば、手元から上品な華やぎをプラスできること間違いなし。

大切な方へのギフトにもおすすめです♪