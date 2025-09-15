歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

ハワイの実家へ行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「超弾丸でハワイの実家へ」 ＳＮＳで明かす 「#いつも必ず帰り道に #車が見えなくなるまで見送ってくれる」





浜崎あゆみさんは「超弾丸でハワイの実家へ」と綴ると、抱き合う写真をアップ。



続けて「限りある時間の中に僕らは生きていて、そして何を見つけるんだろうね...」と、記しました。







そして「#いつも必ず帰り道に #車が見えなくなるまで見送ってくれる #胸が締め付けられるんだよね #そしてまた来年まで頑張ろうと思うんだ」と道路を走り去る動画を添えて綴っています。







この投稿にファンからは「超弾丸でもあゆさんにとっては必要な時間だなって思います❤ あゆさんの優しくて愛に溢れた表情と声、だいすきだなぁ、、、❤❤」・「愛と優しさで溢れた時間だったんだろうな そんな素敵な動画の共有ありがとう❤」・「あゆちゃん♡にとって、そして家族皆にとって、とても大事で必要な時間

これからも大切にしてね❤ 動画はもう愛しかなくて、こちらまでなんだか温かく幸せな気持ちになりました」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】