Image: Flower MOUNTAIN

まだまだ暑いとはいえ、日が落ちると秋の雰囲気を感じ、旅に出たいとおもうようになった今日このごろ。今回は、秋の散歩やレジャーにピッタリなパフォーマンスワットウェアをピックアップしました。

最高のパフォーマンスを発揮する機能性

Image: Flower MOUNTAIN

今回ピックしたのは、日本のフットウェアブランドFlower MOUNTAIN（フラワーマウンテン）が、英国のアパレルデザイナーNicholas Daley（ニコラス・デイリー）とコラボレーションした「IWANO2（イワノ2）」です。

日本のブランドながらヨーロッパなどを中心に展開し、人気の高いFlower MOUNTAIN。コチラは、昨今英国でもっとも注目されているアパレルデザイナーNicholas Daleyとコラボレーションした、現代的で魅力的なデザインとナチュラルな素材感のモデルなんです。

Image: Flower MOUNTAIN

アッパー素材には、撥水性のある日本製リサイクルナイロンと天然ワックスコットンを組み合わせ、摩耗する部分にはカウレザーで補強されているので耐久性もバッチリ。アウトドアシーンにおいて、優れたパフォーマンス特性を実現。

Image: Flower MOUNTAIN

さらにアウトソールには、Flower MOUNTAINのシグネチャーデザインを施したヴィブラムソールのMEGA GRIPを使用しているので、濡れた環境でも抜群のグリップ力を発揮します。

英国感あふれる奥ゆかしいデザイン

Image: Flower MOUNTAIN

インソールには、Nicholas Daleyブランドの象徴ともいえるタータンインソール。そして、洗練された触感のカスタムコットンへリンポーンテープレース、そしてバネルディテールに見られるデザインのように、Nicholas DaleyのシグネチャースタイルとFlower MOUNTAINのスタイルの両方がバランスよく反映された、現代的でありながらクラシックで本格的なパフォーマンスシューズ。

Image: Flower MOUNTAIN

価格は、38,500円（税込）。

秋のレジャーシーズンにピッタリな洗練されたデザインとパフォーマンス力がつまった魅惑の逸品です。

Source: Flower MOUNTAIN