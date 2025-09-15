¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ÍÅ±ð¤ÊÅ¨Ìò¡Ä¾å³¤¾åÎ¦24ºÐ½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¡Öº£Æü¤âÅ·»È¡×¡Ö¥º¥Ã¥¥å¥ó¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤ÎÅ¨Ìò¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Îºä´¬Í¼Ó(24)¤¬¥¥å¡¼¥È¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¾å³¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ë¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÎÃ¤·¤²¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¡×¡Öº£Æü¤âÅ·»È¤À¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥¥É¥¡ª¥º¥Ã¥¥å¥ó¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä´¬¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2023Ç¯)¤ÇÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¤Î»°½÷¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÇÍÅ±ð¤Ê¥é¥±¥·¥¹¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£