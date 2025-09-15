¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡×àÊÌ¿ÍµéáÊÑËÆ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Î¹â²¬Ááµª¡¢52ºÐ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¤¨¤Ã¡ªÌ¼¤µ¤ó¡©¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤ï¤ê¤È¥¬¥Á¤Ç¡Ä¡×
15ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¹½÷¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç¤Î»Ñ¤¬¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª(52)¤¬SNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ç¥£¥Ê¡¼¡£²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¡£¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÌë¡£¡£³§¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£±ð¤ä¤«¤ÊÈ±¤ò²¼¤í¤·¡¢¹õ¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹â²¬¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤¬Ç¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÃ¯¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¡£Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ªÌ¼¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¤¨¡¢Ì¼¤µ¤ó¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤ê¤È¥¬¥Á¤Ç¡Ä¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¤¬¼òÆÝ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª²½¾Ñ¤È¤ª´é¤Î³ÑÅÙ¤ÇÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇ¤ÎÉ½¾ð¡¢²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â²¬¤Ï1996Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÊÝºå¾°´õ¤È·ëº§¡£98Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2000Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¡¢04Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£10Ç¯¤Ë¤ÏÌ¤º§¤Î¤Þ¤ÞÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£