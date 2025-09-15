不惑モドリッチ、40歳５日で鮮烈ミラン初ゴール「もう年齢を思い出させないでほしい！」「僕のフィニッシュより彼のパス」
文字通り、不惑だ。
現地９月14日に開催されたセリエA第３節で、ミランがボローニャと本拠地サン・シーロで対戦。１−０で接戦を制し、リーグ開幕戦を落とした後、２連勝を果たした。
決勝点を挙げたのは、新戦力のルカ・モドリッチだ。長らくスコアレスが続いて迎えた61分、ゴール前でアレクシス・サーレマーケルスから横パスを受けると、右足ダイレクトでの正確なコントロールショットで、鮮やかにゴールネットを揺らしてみせた。
今月９日に40歳の誕生日を迎えたクロアチア代表MFにとって、待望のミラン初ゴールとなった。現地メディア『Football Italia』によれば、殊勲のモドリッチは試合後のインタビューで陽気にこう語った。
「もう年齢を思い出させないでほしいね！アレの素晴らしいパスが決めやすくしてくれた。僕のフィニッシュより彼のパスが重要だった。チーム全体がよく戦ったと思う。試合を重ねるごとに僕らの自信は増すし、選手が戻り、互いを理解すればさらに良くなる」
また、決勝アシストをし、14歳上のレジェンドから賛辞を受けたベルギー代表MFも、興奮気味に思いを伝えた。
「子どもの頃からモドリッチを見てきたから、今彼の隣にいられるのは夢のようだ。彼は信じられないほどの選手だけど、それ以上に素晴らしい人間だ。本当に謙虚だね。得点のために決定的な仕事をしたのは彼だよ」
13年在籍したレアル・マドリーを離れたスーパースターは今、ミランで輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミランでもセリエAでも正確無比！40歳モドリッチの鮮烈初ゴール
