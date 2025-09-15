【今日はひじきの日】お弁当に役立つ常備菜『ひじきの豚肉炒め煮』簡単アレンジも！
9月15日は「ひじきの日」。 今日はいつもとひと味違った〈炒め煮〉に挑戦してみませんか？
オリーブオイルとにんにくで香りよく仕上げたひじきは、卵炒めにのせたり、ごはんと混ぜておにぎりにしたりとアレンジも自由自在。
最大1カ月保存できるので、作り置きしておけばお弁当や小腹がすいたときにも大活躍です！
『ひじきの豚肉炒め煮』のレシピ
材料（作りやすい分量・容量800mlの保存容器1個分）
芽ひじき……30g
豚こま切れ肉……250g
にんにくの粗いみじん切り……1かけ分
オリーブオイル
酒
みりん
塩
こしょう
しょうゆ
作り方
（1）ひじきはさっと洗い、水に5分ほどつけてもどす。フライパンにオリーブオイル小さじ2とにんにくを弱火で炒める。香りが出たら中火にし、豚肉を加えて2分ほど炒める。ひじきを加えて2分ほど炒める。
（2）酒、みりん各大さじ1をふり、塩、こしょう各少々、しょうゆ大さじ1と1/2を加え、さっと炒めて味をととのえる。
保存の目安
冷蔵……密閉容器に入れ、4日程度。 冷凍用保存袋に小分けにして入れ、1カ月程度。
アレンジも！
ふんわり卵炒めに
フライパンにサラダ油を熱し、塩少々を加えた溶き卵をふんわり炒める。ひじきの豚肉炒め煮をのせて満足感アップに。
混ぜご飯のおにぎりに
温かいご飯と混ぜ合わせておにぎりにすれば、お弁当や小腹がすいたときにもぴったり。
香ばしく炒めたひじきと豚肉のうまみで、思わず笑顔になるおいしさ。あと一品に添えれば、食卓もお弁当も満足感アップです♪
（『オレンジページ』2021年6月2日号より）