◇セ・リーグ ヤクルト―広島（2025年9月15日 マツダ）

フィリーズ傘下2Aから加入したヤクルトの青柳晃洋投手（31）が15日、広島戦（マツダ）で日本球界復帰後初登板初先発。初回に4連打を浴びるなど4点を失った。

NPBでのマウンドは阪神時代の昨年9月30日のDeNA戦（甲子園）以来、350日ぶりとなったサブマリン。初回先頭の中村奨を四球で歩かせると、2番・羽月に中前打を打たれいきなり無死一、二塁のピンチを背負う。続く小園に先制の左前適時打、4番・ファビアンには4球目のスライダーをうまく拾われ中前にポテンと落ちる連続適時打、さらに5番・坂倉にも中前適時打を許し四球と4連打で3点を失った。

無死一、三塁とピンチが続く中で、6番・秋山を二ゴロ併殺に打ち取り、ようやくアウトを奪った。併殺の間に4点目を失ったが、7番・矢野を二ゴロに打ち取りようやくチェンジ。28球を投げ1四球4安打で4失点。苦しい立ち上がりとなり厳しい表情で汗を拭った。

青柳はヤクルト入団後、イースタン・リーグで5試合に登板。1勝3敗で防御率6・05ながら、前回登板の7日ロッテ戦は5回を1安打4奪三振無失点の好投で白星を挙げた。