マンU戦2発のFWハーランド、自陣守備にも解説者感嘆「4回目!」「世界最高のCBですね」
マンチェスター・シティは14日、プレミアリーグ第4節でマンチェスター・ユナイテッドとのダービーマッチを3-0で制した。前半にMFフィル・フォーデンが先制点を奪うと、後半にはエースのFWアーリング・ハーランドが2ゴールを記録し、勝利を決定づける活躍を見せた。
ハーランドはこの一戦で守備でも脚光を浴びた。注目を集めたのは1-0で迎えた後半開始早々、マンチェスター・Uに押し込まれた場面だ。
後半2分、ハーランドはMFブルーノ・フェルナンデスの左CKをニアサイドでヘディングすると、その直後に続いた二次攻撃でもB・フェルナンデスの低空クロスを右足でクリア。さらにMFパトリック・ドルグのクロスも戻りながらのヘディングで大きく弾き返し、同サイドからのクロスを3本続けてクリアした。
するとマンチェスター・Uは右サイドからの攻撃を試みたが、ハーフスペースに顔を出したB・フェルナンデスの浮き球パスもハーランドがボックス内でヘディングクリア。クロスの到達点を的確に予想するセンスと195cmの長身を活かした空中戦で、1点リードでのクロス攻勢をたった一人で阻んでいた。
これには『U-NEXT』で解説を務めた元日本代表MFの戸田和幸氏も感嘆を隠さず。2〜3本目のクリアの時点で「いいクリアですね。本職ばりですよ」「下がりながらのクリアは難しいんですけど」とハーランドに着目していた戸田氏は、4本目で「またハーランドですね。4回目!」と興奮気味に反応。最後は「世界最高のCBですね」と粋なジョークで仕事ぶりを讃えていた。
